10 إجراءات ساعدت على تطوير منظومة خدمة الطلاب الوافدين لمصر

شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في ورشة عمل حول منظومة الطلاب الوافدين، وقال الوزير خلال كلمته إن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم.

إجراءات تطوير منظومة خدمة الطلاب الوافدين في مصر

ووفقا لبيان صحفي، أشار الوزير إلى أن استقطاب الطلاب يتم من خلال الإجراءات التي وضعتها لمساعدتهم في منظومة التعليم، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أهم تلك الإجراءات ومن بينها الآتي:

- دعم الخدمات المُقدمة للطلاب الوافدين منها مبادرة «ادرس في مصر» محور أساسي لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية

ـ تنظيم الفعاليات والورش للطلاب الوافدين.

ـ إنشاء الجامعات المصرية الجديدة.

ـ توفير اختيارات مُتعددة للدراسة بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ـ تسهيل إجراءات التحاق الطلاب بالجامعات المصرية، والعمل على جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين.

ـ توفير المعلومات للطلاب الوافدين عن تلك الجامعات والبرامج ومواقع تلك الجامعات.

ـ تقديم الجامعات المصرية البرامج الدراسية المُعاصرة والمعامل والمراكز البحثية.

ـ إقامة معيشية مناسبة للطلاب الوافدين.

ـ منح الخريج شهادة مُزدوجة من الجامعة المصرية ونظيرتها الأجنبية.

ـ عقد الشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

اهتمام وزارة التعليم العالي بملف الطلاب الوافدين

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة حريصة على الاهتمام ملف الطلاب الوافدين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بملف الطلاب الوافدين، لما يُمثله هذا الملف من أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الطلاب الوافدين يعدون جسرًا للتواصل بين الجامعات المصرية وأبنائها الخريجين بالدول الشقيقة والصديقة، وهم أحد العناصر المُهمة لقوة مصر الناعمة في الخارج، وستواصل الوزارة الاهتمام بهذا الملف لزيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.