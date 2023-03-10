وزير الأوقاف يتفقد معسكر أبو بكر بالإسكندرية ويكرم الطلاب الوافدين

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، معرض مكتبة معسكر «أبو بكر الصديق» الثقافية، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، وسارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، وعدد الطلاب الوافدين المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي.

خلال الزيارة أشاد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية والطلاب الوافدون المشاركون في المعسكر بإصدارات الأوقاف العربية والمترجمة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتنوع إصدارات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعمق التناول العلمي، مع يسر أساليب الصياغة التي تتميز بها إصدارات وزارة الأوقاف المصرية.

درع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية لوزير الأوقاف

وأهدى السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف درع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، تقديرًا لجهود وزارة الأوقاف الملموسة في مجال الدعوة، ونشر الفكر الوسطي، وعمارة المساجد مبنى ومعنى، ومحاربة الفكر المتطرف، وخدمة المجتمع.

تكريم الوافدين المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي

وكرم وزير الأوقاف وسفير دولة الكويت بالقاهرة الطلاب الوافدين المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي، وذلك ضمن المعسكر التثقيفي للفوج السابع عشر للطلاب الوافدين المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي، الذي يضم 50 طالبًا من الدارسين بالأزهر الشريف والجامعات المصرية من جنسيات مختلفة.

وأكد وزير الأوقاف أن التعلم ثلاثة أنواع؛ تعلم صفي، وتعلم لا صفِّي، والتعلم الحياتي، مشيرًا إلى أن هناك من يهتم بالتعلم الأكاديمي دون الاهتمام بأنواع التعلم الأخرى، أو التركيز على المناهج العلمية دون التركيز على المناهج الثقافية الأخرى، وهذا يؤدي إلى مشكلات كبيرة، فكثير من المشكلات تنتج عن ضيق الأفق الثقافي أو محدودية الأفق الثقافي، فالمثقف هو الذي يعرف شيء عن كل شيء، وقد قالوا لن تصل في العلم إلى ما تريد حتى تتعلم ما لا تريد، وأن هناك من العلوم ما لا يمكن أن يتم تحصيلها من التعلم الصفي وحده، مثل اللغة فيجب أن يندمج التعليم الصفي الأكاديمي مع الجانب الحياتي والممارسة.

سفير الكويت: الدورات تسهم في نشر صحيح الدين

وفي كلمته أكد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، أن هذه الدورات المعدة للطلاب الدارسين بالأزهر الشريف على منحة بيت الزكاة الكويتي، والتي تسهم في نشر صحيح الدين ونبذ الفكر المتطرف والتعامل بأخلاق الإسلام، مؤكدًا أن الأخلاق هي عنوان الشعوب والأمم.

وفي كلمتها أعربت سارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة عن سرورها العميق بحضور حفل ختام فعاليات المعسكر التثقيفي السابع عشر للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة بيت الزكاة الكويتي بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

وأوضحت أن المعسكر قدم للطلاب العلم الوسطي الذي يبرز دور الإسلام الحقيقي في تربية الأجيال على الأخلاق العالية الرشيدة القائمة على التسامح والاعتدال، الذي يحقق المصلحة للبشرية في كل بقاع الأرض.

تبادل الخبرات ونشر سماحة الإسلام

وأكد أن هذه الدورات المشتركة تسهم في تبادل الخبرات ونشر سماحة الإسلام، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر المنهج الوسطي المستنير، وأن التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت في مختلف مجالات التنمية الفكرية والدينية والثقافية تعاون دائم ومستمر ومثمر على مدار السنين، آملة أن يمتد ليشمل جميع مجالات الحياة لخدمة شعبي البلدين الشقيقين والبلدان العربية والإسلامية.