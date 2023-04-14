دعاء الإفطار.. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، عادة ما يحرص المسلمون على ذكره وترديد هذا الدعاء عند الإفطار وقت أذان المغرب، والذي ينشغل خلاله المسلمون بالدعاء لأنفسهم وذويهم، خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلمات نقولها عند الرغبة في دعاء الإفطار برمضان، وورد في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أفطر قال: «اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله»، أخرجه أبوداوود والحاكم والبيهقي.

دعاء الإفطار.. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

ويستجاب دعاء الإفطار اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لما روى عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة»، فكان عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- إذا أفطر دعا أهله وولده ثم دعا، ولما روي أيضا: «إنّ للصائم عند فطره دعوة لا ترد».

ورغم عدم وجود صيغة ثابتة أو محددة لـ دعاء الإفطار في رمضان، إلا أنّ هناك عديدا من الأدعية الدينية التي يُمكن أن يرددها المسلم الصائم قبل الإفطار في شهر رمضان، وفقًا لِما ذكرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ومنها:

دعاء الإفطار.. «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»

- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنّهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

- كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضًا: «اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي»، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

دعاء الإفطار.. «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»

- ومن دعاء الإفطار.. «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، «اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فأنت أكرم الأكرمين».

- «يا رب نسألك أن ترزقنا قلبًا لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلًا لا يهتدي إلا بمعرفتك، وروحًا لا تسعد إلا في ذكرك».

- «اللهم سدد ديوننا وأصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل هم فرجا، واكتبنا عندك من الشاكرين».