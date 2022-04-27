عضو منظمة العالمية للأزهر يشرح فضائل ومميزات وخصائص ليلة القدر

قال الدكتور تامر خضر عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن ليلة القدر لها فضائل ومميزات وخصائص أهمها ما قاله الله سبحانه وتعالي «إنا أنزلناه في ليلة القدر»، موضحا أن «أفضل ميزة وأهم ميزة في هذه الليلة هو أن فيها نزل القرآن الكريم».

خضر: ليلة القدر هي ليلتان

وأضاف «خضر» خلال حواره ببرنامجه «تسامح ورحمه»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن ليلة القدر هي ليلتان، الأولي هي التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن أول ما نزل من السماء إلى أهل الأرض، أما الليلة الثانية فهي التي تتجدد لنا في كل عام حتى كان للنبي صلي الله عليه وسلم ليلة قدر وكان لأمته من بعده في كل عام ليلة قدر.

خضر: المتدبر يعلم بأن ليلة القدر هي قدر لصاحبها وقدر عند ربها

وأوضح عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أن ليلة القدر والتي أخبر عنها ربنا فيجد العابدون قدر نفوسهم ويشهد العارفون قدر معبودهم، «المتدبر والمتمعن في فهم هذا الكلام يعلم بأن هذه الليلة هي قدر لصاحبها وقدر عند ربها، كذلك يشهد العارف بالله قدر ربه في هذه الليلة.

وتابع: «ليلة القدر هي أفضل وخير وأعظم في الأجر من عبادة 83 سنة و4 شهور، وليلة القدر كلها خير وبركة وهي خير من ألف شهر وفيها تتنزل الملائكة والروح فيها بأذن ربهم من كل أمر، وهذه الليلة سلام».