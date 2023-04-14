دعاء ليلة القدر للمتوفى مكتوب وفضائل آخر جمعة في رمضان.. ماذا قال الرسول؟

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، يبحث المسلمون عن دعاء ليلة القدر للمتوفى مكتوب، ومع حلول ليلة الجمعة المباركة، يحاول الكثيرون أخذ أكبر ثواب فيها، خاصة أنّها لن تأتي مرة أخرى خلال رمضان الحالي، لذا يريد البعض معرفة فضائل آخر جمعة في رمضان، في هذه الأيام التي تُسلسل فيها الشياطون ويشحذ فيها المسلمون الهمم لطاعة الله وعبادته والإخلاص في الدعاء والقيام والصلاة، لعل هذه الأفعال تصادف ليلة القدر في العشر الأواخر، أو ساعة إجابة في يوم الجمعة.

دعاء ليلة القدر للمتوفى مكتوب

وفي العشرة الأواخر من شهر رمضان، يحرص الناس على الإكثار من الدعاء، ومنها دعاء ليلة القدر للمتوفى مكتوب: «اللهم إني أسألك له الدرجات العلى من الجنة، وأدخله الجنة، وأسألك له خلاصًا من النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، سبحانك ربي وإليك المصير».

وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وَصَلَّى علَى جِنَازَةٍ يقولُ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ. قالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لو كُنْتُ أَنَا المَيِّتَ، لِدُعَاءِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ علَى ذلكَ المَيِّتِ.

دعاء ليلة القدر للمتوفى

ومن الأدعية الأخرى التي يمكن قولها، دعاء ليلة القدر للمتوفى مكتوب، وهو: «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب، يا مجيب دعوة الداع إذا دعاه، يا حنان، يا منان، يا أرحم الراحمين، يا بديع السموات والأرض، يا أحد يا صمد، اعط المتوفى من فضلك وخيرك، وارحمه واغفر له يا رب العالمين، اللهم إني أسألك في هذه الساعة، إن كان المتوفي في سرور، فزد في سروره ومن نعيمك عليه، وإن كان في عذاب، فنجه من عذابك وأنت الغني الحميد برحمتك يا أرحم الراحمين».

وفي كتاب الله، جاءت بسورة البقرة في الآية 156، أنّه قبل الدعاء للميت يجب أن تكون الكلمة الأولى فور سماع خبر وفاة أحدهم هي «إنا لله وإنا إليه راجعون» تطبيقا لِقوله تعالى {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}، ولا توجد في هذه الدنيا مصيبة أكبر من مصيبة الموت وجب علينا ترديد هذه الجملة قبل فعل أو قول أي شيء آخر.

وهناك أدعية بالاسم يمكن استخدامها باسم المتوفى، ويمكن قولها كـ دعاء ليلة القدر للمتوفى: اللَّهمَّ إنَّ (فلان بن فلان) في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له اللهمّ ارحمنا إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج والنّحيب اللهمّ ارحمنا إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات.

كما أنّ من دعاء ليلة القدر للمتوفى مكتوب، لمن رحل قبل رمضان: «اللهُم ارحم من كان يفرحُ بقدوم شهر رمضِان وانتهى عُمره قبل قدومه، ربي أرحم أرواحا كانت تترقب رمضان وتفرح به واليوم هي في قبورها اللهم بشرهم بالفردوس الأعلى اللهم أسقهم من حوض نبيك شربة لايظمئون بعدها أبدا».

فضائل آخر جمعة في رمضان

وأما عن فضائل آخر جمعة في رمضان، فهي كسائر أيام الجمعة خلال الشهر الكريم، لا ميزة لها علي أقرانها، سوى أنها تتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان، التي ينتظر فيها المسلمون ليلة القدر، كما تحتفظ ببركة يوم الجمعة وما فيه من ساعة إجابة يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى لعباده الداعين، لذا فالدعاء في آخحر جمعة من رمضان مستحب.

ومن الأدعية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، «اللَّهُمَّ عافني في جَسَدِي، وَعافني في بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِّي، لا إِلهَ إِلَّا أنْتَ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ».

وأيضا من فضائل آخر جمعة في رمضان الدعاء بـ: «اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا، اللهم اعصمنا من الزلل، واجبر ما بنا من خلل، نعوذ بك من طول الأمل، وحبوط العمل، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.. سبحانك إنك على صراط مستقيم».

وقالت دار الإفتاء المصرية: أما بالنسبة للدعاء المأثور في ليلة القدر إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.