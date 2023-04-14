الطيب: الأسرة هي افتتاح الكون وسر بقائه.. والقرآن منحها اهتماما غير مسبوق

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الأسرة قد حظيت بشيء من الاهتمام في الشرائع السابقة ولكنها حظيت في القرآن الكريم وشريعته بما لم تحظَ بمثله من قبل.

الأسرة هي التجسيد البشري لخلافة الإنسان عن الله في الأرض

وأضاف الطيب خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» المذاع عبر فضائية «الناس» أن أول ما يلاحظ حول الأسرة في الإسلام هو توصيفها في القرآن الكريم وأنها تتكون من رجل زوج وامرأة زوجة، مؤكدًا أن الأسرة هي التجسيد البشري لخلافة الإنسان عن الله في الأرض وأنها الضامن لاستمرار هذه الخلافة بما تبثه وتنشره من تكاثر النوع الإنساني وبقائه واستمراره.

الأسرة موطنها الأصلي كان في الجنة

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الأسرة هي أول ما افتتح به هذا الكون وهي سر بقائه واستمراره وأنها أول من توجهت إليه الأوامر والنواهي الإلهية في خطاب إلهي مباشر وأن موطنها الأصلي كان في الجنة وأهبطت في الأرض لحكمة الاستخلاف الإلهي.