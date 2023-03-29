الطيب عن مرور 1083 سنة على إنشاء الجامع الأزهر: ذكرى عزيزة على قلب كل مسلم

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ يوم السابع من رمضان من كل عام يظل ذكرى عزيزة على قلبي وقلب كل أزهري ومسلم، ففي هذا اليوم عام 361 هجريًا أُقيمت أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر الشريف.

شيخ الأزهر

وأوضح شيخ الأزهر، في منشور للجامع الأزهر عبر فيس بوك، أنَّ الجامع الأزهر ظل على مدار أكثر من ألف عام قلعة للعلم ومنارة للوسطية والاعتدال، يأتيه طلاب العلم من جميع أنحاء العالم، يتلقون على يد علماءه علوم الدين والدنيا، فيتخرجون منه سفراء ينشرون رسالة الإسلام السمحة في كافة أرجاء الدنيا.

كما دعا شيخ الازهر خلال التغريدة بأن يحفظ المولى -عز وجل- الأزهر الشريف، ويزده تعظيمًا وتشريفًا.

ذكرى إنشاء الجامع الأزهر

ويقيم الأزهر الشريف احتفالية كبرى اليوم بمناسبة مرور 1083 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف، وسيتم بدء الاحتفال بعد صلاة الظهر مباشرة.

ويشتمل برنامج الحفل على كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمة لفضيلة أ.د حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، وكلمة للدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وكلمة للدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وكلمة للدكتور عباس شومان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، كما يتضمن فقرات إنشاد ديني لطلاب الأزهر الموهوبين، وللطلاب الوافدين، فضلًا عن إنشاد ديني لمواهب مكتب الأزهر لدعم الابتكار، كما يتضمن نشاطا للخط العربي.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.