الطيب: أي عبث يخرج بالأسرة عن الإطار الإلهي يكون تدميرا للنوع الإنساني

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إنه حينما قضى الله على البشرية أن تهلك بالطوفان في عهد نوح عليه السلام وبعدما شاع فيها الفساد وانكب الناس على عبادة الأوثان وضاع فيهم العدل واستبد الأقوياء والجبابرة بحقوق الضعفاء وشكوى نوح لربه قلة المؤمنين به بعد عنائه في دعوتهم للإيمان بالله 1000 سنة إلا 50 عاما، مستشهدًا بقوله تعالى «قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9)».

الله أمر نوح بأن يضع في سفينته من كل مخلوقات الأرض أسرة من زوج وزوجة

وأضاف الطيب خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن الله أوحى لنوح عليه السلام في قوله تعالى «وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36)» وأمره بأن يصنع سفينة للمؤمنين به وحينما اقترب حلول العذاب أمره أن يحمل في سفينته من كل أنواع الكائنات الحية أسرة تتكون من زوجين ذكر وأنثى لتكون نواة البشرية الجديدة وضامنة بقائها في الطور الثاني الذي يمثل فيه نوح عليه السلام الأب الثاني للنسل الحاضر.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن أي عبث يخرج بالأسرة عن الإطار الإلهي يكون عبثا بالكون وتدميرا للنوع الإنساني والوجود بأسره.