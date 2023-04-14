  عفاف مصطفى «دجالة وخادمة وجدة»: المهم التأثير وليس مساحة الدور

تطل الفنانة عفاف مصطفى على جمهورها فى مسلسلات رمضان 2023 من خلال ظهورها اللافت فى أكثر من عمل، أبرزها «سره الباتع» مع المخرج خالد يوسف، و«الكتيبة 101» مع المخرج محمد سلامة، و«جعفر العمدة» مع المخرج محمد سامى، و«جميلة» مع المخرج سامح عبدالعزيز، و«علاقة مشروعة» مع المخرج خالد مرعى، وتؤكد أن كل شخصية جسّدتها على الشاشة فى موسم دراما رمضان الحالى تحمل كثيراً من الاختلاف والتميز، فضلاً عن العمل مع عدد من المخرجين كل منهم يختلف عن الآخر ويمتلك أدواته الفنية. وأضافت عفاف مصطفى، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنها سعيدة جداً بهذا التنوع الذى ظهرت به مؤخراً، ومشاركتها فى أعمال مهمة لها ثقل وتفاعل معها الجمهور، مضيفة: «أدائى فى عمل يحمل بصمة تاريخية مثل «سره الباتع» ويضم كوكبة من الممثلين البارعين والقضية المهمة التى يطرحها أمر مهم بالنسبة لى، كذلك مشاركتى فى عمل وطنى بحجم مسلسل الكتيبة 101 أمر يدعو للفخر»، فضلاً عن اقتراب ظهورها فى مسلسل الكبير الجزء السابع.

وأشارت إلى أنها فى هذا الموسم قدمت أدوار «الجدة، والدجالة، والخادمة، والعمة»، منها الكوميدى ومنها الدراما، والوقوف أمام نجوم كبار لهم شعبية وجماهيرية كبيرة مثل محمد رمضان، وياسر جلال، وأحمد مكى، وبالتالى تلقت الكثير من ردود الفعل والاتصالات الهاتفية: «مبسوطة جداً بكل تعليق كُتب عنى على السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعى، والحمد لله لقيت ناس مبسوطة باختلاف أدوارى وفيه تفاعل مع ما أقدمه، على سبيل المثال دور الخادمة فى مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال وطريقتها الكوميدية مع ابنتها وهما الثنائى ناقر ونقير، المشاهد دى لقيتها متداولة فى السوشيال ميديا منها كوميكس ومقاطع فيديو».

وأوضحت عفاف مصطفى أن قيمة الدور وما تقدمه على الشاشة لا تُقاس أبداً بالحجم والمساحة وعدد المشاهد، خصوصاً أن هناك ممثلاً من الجائز أن يقوم بتقديم مشهد واحد ومع ذلك يترك علامة مع الناس وحدث ذلك كثيراً مع نجوم كبار، متابعة: «أنا فى مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان قدمت شخصية الدجالة رغاوى، ومساحة الدور صغيرة جداً، ومع ذلك المشاهد التى ظهرت بها حققت صدى وتفاعلاً واسعاً». واستطردت: بسبب هذه الشخصية أجد الناس فى الشارع تخاطبنى بالدجالة رغاوى، كل ما أمشى ألاقى حد ينادى علىّ يا رغاوى، الحمد لله مبسوطة إن الناس كلها بتتكلم، والحقيقة كل ممثل ظهر فى مسلسل جعفر العمدة حقق نجاحاً كبيراً، وأوجّه الشكر للمخرج محمد سامى الذى يُعد واحداً من المخرجين أصحاب البصمات المميزة.

وعن كواليس تأديتها أحد المشاهد الصعبة والتى خرجت فى الوقت نفسه بشكل كوميدى وتلقائى، من خلال وضع وجهها داخل إناء «طشت» به ماء وصابون، والخروج منه كأنها فى حالة إغماء، قالت عفاف مصطفى: «هذا المشهد لم يكن مكتوباً وكان وليد اللحظة، فى البداية كنت من المفترض أن أفعل مثل محمود عبدالعزيز فى فيلم الشقة من حق الزوجة، وأُلقى بالغسيل على منة فضالى أثناء خروجها، وسألنى المخرج محمد سامى: تقدرى تحطى وشك فى الميه وتعملى صوت؟»، وافقت فوراً، وأثناء المشهد وضعت بيدى فى الإناء الكثير من الصابون والكلور، وتركت وجهى بداخله وأصدرت الصوت المطلوب، ولم أنتبه للمخرج عندما قال stop، ونبهتنى المساعدة لذلك، والحمد لله رغم صعوبة المشهد حظيت بتصفيق حاد داخل اللوكيشن من الجميع، والناس كلها اتكلمت عن المشهد ده».