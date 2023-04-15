هالة سرحان تشيد بمسلسل جعفر العمدة: أداء بارع

أشادت الإعلامية هالة سرحان عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر بمسلسل جعفر العمدة، من بطولة الفنان محمد رمضان، والذي حقق جماهيرية كبيرة طوال شهر رمضان.

وكتبت هالة سرحان قائلة: «جعفر العمدة يعيد محمد رمضان متألقا، البطل الشعبي دور من أدوار العمر، حقق الإبهار في خلق الشخصية والأداء المتمكن، كل كلمة وحركة يضئ الشاشة في قلب الدوامة يضحكنا ويبكينا ويأسر قلوبنا».

وأضافت: «حالات جعفر التي تتأرجح من الفرح العظيم والفخر والقوة الفائقة الي الضعف والجدعنة والرومانسية حققها بأداء بارع».

جعفرالعمدة يعود محمد رمضان متألقا البطل الشعبي دور من ادوار العمرحقق الابهار في خلق الشخصية والاداء المتمكن كل كلمة وحركة يضئ الشاشةفي قلب الدوامة يضحكنا ويبكيناويأسر قلوبناحالات جعفر التي تتأرجح من الفرح العظيم والفخروالقوة الفائقة الي الضعف والجدعنة والرومانسية حققها باداء بارع pic.twitter.com/45KvsGfNeI — Hala Sarhan (@HalaSarhan) April 14, 2023

مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، وهو من إخراج محمد سامي.