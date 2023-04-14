«تي شيرت» جعفر العمدة ينتشر في سوق العتبة (صور)

قبل انتهاء حلقات مسلسل جعفر العمدة الذي ينافس في الماراثون الرمضاني هذا العام، وتصدره التريند منذ عرض أولى حلقاته، تداول البائعون منطقة العتبة تيشيرتات مطبوع عليها صورة النجم محمد رمضان الذي يجسد شخصية جعفر العمدة.

ولقى المسلسل نجاحا ملحوظا وشعبية كبيرة بين الجماهير الذين تفاعلوا مع الأحداث وأصبحوا ينتظرون عرض حلقاته يوميا، حيث حازت أحداثه على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت كل حلقة تتصدر التريند نظراً لتصاعد الأحداث من حلقة لأخرى.

ويعرض مسلسل «جعفر العمدة» يوميا على قناة dmc دراما بعد أذان المغرب مباشرة، ويعد من المسلسلات التي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة وفقا للإحصائيات والأرقام.

أبطال مسلسل «جعفر العمدة»

مسلسل «جعفر العمدة» من بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، عصام السقا، أحمد عبدالله، منذر رياحنة، جوري بكر وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.