مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. زينة تعترف لـ محمد رمضان بحملها

عرضت الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، وشهدت الحلقة أحداثًا مشوقة للجمهور.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل جعفرالعمدة

ويقوم كارم فتح الله، خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل جعفرالعمدة، بالتشاجر مع أحمد داش للمرة الثانية، ويتدخل شقيقه شوقي وجعفر العمدة بينهما لوقف التشاجر.

ويبلغ جعفر العمدة زوجته عايدة التي تقوم بدورها زينة أنه حوّل الأموال على حسابها في البنك، لتدفعها لوالدها ويخرج من السجن، وتعترف له أنها حامل منه، لينصدم من الخبر.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.