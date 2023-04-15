هزة أرضية تضرب منطقة الحدود التركية السورية.. قوتها 2.4 درجة

ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود التركية السورية على عمق 5 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية السورية وقعت على مسافة 29 كيلو متر شرق الإسكندرونة بمحافظة هاتاي جنوبي تركيا و15 كيلو متر شمال شرق مدينة قري خان.

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 8 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 47 كيلو متر بين الغرب والجنوب الغربي من غازي عنتاب و21 كيلو متر جنوب شرق نورداجي.