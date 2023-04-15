الجريدة الرسمية الفرنسية تنشر مرسوم إصلاح نظام التقاعد

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، صدور مرسوم إصلاح نظام التقاعد بالجريدة الرسمية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ووقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون إصلاح نظام التقاعد، ونشر القانون في الجريدة الرسمية والتي تعني ظهور النص الخاص بإصلاح المعاشات، بتعديل كلمة 62 إلى 64 لسن التقاعد في البلاد، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأمس الجمعة، وافق المجلس الدستوري على البنود الأساسية لمشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، والذي يتضمن زيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030.

وأضرم المحتجون ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، النار في باب مركز شرطة رين الواقعة شمال غربي فرنسا، كما أضرم المتظاهرون في حاويات القمامة أمام مركز الشرطة في ساحة «سانت آن» في المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

Le feu prend à la façade du commissariat de police #Rennes pic.twitter.com/AJjwGeikVo — Ouest-France 35 (@ouestfrance35) April 14, 2023

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن الشرطة تمكنت من إخماد الحريق بسرعة، فيما لم يصب أحد بأذى لعدم وجود أحد في المبنى.

وفي وقت سابق، قالت النقابات العمالية الفرنسية إنها لن توافق على عقد اجتماع مع الحكومة بشأن إصلاح نظام التقاعد قبل الأول من مايو المقبل، داعية إلى مظاهرات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.