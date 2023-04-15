استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. البطاطس بـ 4 جنيهات

تشهد الفترة الحالية استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في السوق، وشهدت أسعار كل أنواع الخضروات والفاكهة هدوء ملحوظا اليوم 15-4-2023، رغم اقبال المواطينين على شراء الخضروات والفاكهة بالتزامن مع فترة الأعياد والمناسبات التي تشهدها مصر حاليا.

وتوقع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، لـ«الوطن»، حدوث تراجع كبير في الأسعار بعد عيد الفطر، مشيرا إلى أن العديد من أنواع الخضروات والفاكهة شهدت تراجعا ملحوظا في أسعارها منذ عدة أيام، متوقعا استمرار استقرار الأسعار الفترة المقبلة.

أسعار الخضروات

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الطماطم يتراوح ما بين 4 و6.25 جنيه، والبطاطس بين 4 و5.5 جنيه، والكوسة من 4 إلى 8 جنيهات، والملوخية ما بين 9 إلى 13 جنيها كما يتراوح سعر الفول الأخضر ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

وشهد سعر البصل استقرارا بين 9 و15 جنيهًا، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء بين 14 و20 جنيهًا، بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيهًا، والباذنجان البلدي ما بين 7 و10 جنيهات والباذنجان الرومي بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأضاف «النجيب» أن سعر البرتقال أبو سرة يتراوح ما بين 5 و8 جنيهات، والصيفي بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي بين 8 و12 جنيهًا، كما يتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 7 و20 جنيهًا، ويتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيهًا، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب ما بين 5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي ما بين 5.5 و7.7 جنيه، بينما يتراوح سعر عنب مستورد أصفر ما بين 30 إلى 40 جنيهًا.