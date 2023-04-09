أسعار الخضروات والفاكهة الیوم الأحد 9-4-2023.. تراجع كبير في الطماطم

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة الیوم الأحد 9-4-2023 استقرارًا ملحوظًا، وتراوحت أسعار الطماطم من 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيه، والكوسة من 3 إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات الیوم

وأكّد عبدالرحمن حسيني، أحد تجار الجملة بسوق العبور للجّملة، أنَّ هناك حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات اليوم، موضحًا أنَّ هذا الاستقرار منذ بدابة شهر رمضان المبارك، وسجل سعر الفلفل الألوان 25 جنيهًا للكيلو، والملوخية 12 جنيهًا، والخيار الصوب 10 جنيهات، والبسلة من 13 إلى 17 جنيهًا، والقلقاس يبدأ سعره من 5 جنيهات حتى 8 جنيهات، وتراوحت أسعار البصل ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، والجزر بعرشه من 2.5 إلى 6.5 جنيه، والفاصوليا من 13 حتى 17 جنيهًا، والباذنجان البلدي من 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضروات و الفاكهة

وعن أسعار الفاكهة، قال «حسيني»، إنَّ اليوسفي تراوحت أسعاره ما بين 8 إلى 12 جنيهًا، والعنب المستورد من 30 إلى 40 جنيهًا، والعنب الأسود من 30 إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأمريكي من 18 إلى 30 جنيهًا، والتفاح السوري اللبناني من 25 إلى 35 جنيهًا، والبلح السيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، والجوافة من 6 إلى 12 جنيهًا، والبرتقال «أبو صرة» تراوح سعره من 5 حتى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار إلى أنَّ أسعار الخضروات بسوق العبور تراوحت بين 5 إلى 7 جنيهات للكنتالوب، و7 الى 10 جنيهات للفراولة 6 إلى 12 جنيها للجوافة، و30 جنيهًا للبرقوق.