دعاء إبطال السحر للشيخ الشعراوي.. «أعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه»

يبحث عدد كبير من الناس عن دعاء إبطال السحر للشيخ الشعراوي، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الإمام الكبير محمد متولي الشعراوي اليوم 15 من أبريل عام 1911، والذي عاش حياته للعلم وشرح معاني القرآن الكريم، حتى أصبح إمام الدعاة وعلامة الجيل، قبل أن يفارق الحياة في 17 من يونيو 1998، عن عمر ناهز 87 عامًا.

دعاء إبطال السحر للشيخ الشعراوي

وجاء دعاء إبطال السحر للشيخ الشعراوي: «اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم: «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»، وصل اللهم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين».

كما يمكن ترديد العديد من الأدعية في الصباح والمساء، والمعروفة بأنها دعاء يبطل السحر فورًا وبسرعة منها: «من قال حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة».

وذكر الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن من بين من الأدعية التي يمكن ترديدها كدعاء يبطل السحر: «اللهم إنّا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يُردُ ولا يُصدُ، ولا يقدر على دفعه أحد، اللهم أهلك أقواهم، اللهم أهلك أعتاهم، اللهم أهلك أمكرهم وأكبرهم».

دعاء إبطال السحر للشيخ الشعراوي

ويعد دعاء: «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بوجهِكَ الكريمِ، وَكَلماتِكَ التَّامَّةِ، مِن شرِّ ما أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ، اللَّهمَّ أنتَ تَكْشِفُ المغرمَ والمأثمَ، اللَّهمَّ لا يُهْزَمُ جندُكَ، ولا يُخلَفُ وعدُكَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ سُبحانَكَ وبحمدِكَ» من أفضل أدعيةإبطال السحر.

وحول دعاء إبطال السحر للشيخ الشعراوي، يمكن الاستعانة بدعاء يبطل السحر كـ «اللهم أنت أكبر كبيراً، اللهم لك الحمد كثيراً، اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلاً، اللهم أنت العالم بكل حال، اللهم منزّل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب، اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عدداً».

ومن الآيات القرآنية التي يمكن الدعاء بها لإبطال السحر، مع التأكيد أن الإنسان لن يضره شيئًا إلا بإذن الله: «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولـَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُـونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُـونَ (103)» سورة البقرة.