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ضبط هارب من حكم بالسجن 10 سنوات في جريمة قتل داخل مخزن بالقاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:01 م | السبت 15 أبريل 2023
متهم- صورة تعبيرية

متهم- صورة تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، محكوم عليه في قضية قتل عمد بالسجن 10 سنوات، بالاختباء داخل مخزن خاص به كائن بدائرة القسم، عقب صدور الحكم عليه.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - حامل بندقية خرطوش - خزينة طبنجة - 3 أسلحة بيضاء - كمية من المواد المخدرة «الحشيش - الآيس - الهيروين» - 120 قرصا مخدرا).

بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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