حبس المتهمين بقتل صديقهما لسرقته في بولاق الدكرور 15 يوما

أمرت النيابة العامة، تجديد حبس المتهمين بقتل أحد الأشخاص وحرق جثته أعلى سطح عقار بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بداية واقعة السرقة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص «متفحمة» أعلى سطح عقار بدائرة القسم.

القبض على المتهمين

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث وإدارة البحث الجنائي في الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين، مقيمين بدائرة القسم»، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن القبض عليهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أحدهما باستدراج المجني عليه لمحل العثور وبصحبته المتهم الثاني، وقام بالتعدي عليه باستخدام حجر ما أودى بحياته، وعقب ذلك استولى منه على مبلغ مالي، وأضرم النيران به بالاشتراك مع المتهم الثاني، وأنهما أنفقا المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بتجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.