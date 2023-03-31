السيطرة على حريق محدود نشب في محول كهرباء بمنطقة بولاق أبو العلا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب في محول للكهرباء بمنطقة بولاق أبو العلا، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحماية المدنية فرضت كردونا أمنيا وسيطرت على الحريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في محول للكهرباء بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء، وبالانتقال تبين العثور على حريق محدود نشب في محول كهرباء، وقامت قوات الحماية المدنية بفرض كردون أمني حول الحريق خشية امتداد النيران للأماكن المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وأجرت القوات عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حصر التلفيات والخسائر المادية

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب لجنة فنية لفحص المحول، وحصر التلفيات والخسائر المادية التي لحقت به.