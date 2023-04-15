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تحرير 229 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق لترشيد الكهرباء في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:10 م | السبت 15 أبريل 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 229 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم  بقرار الغلق خلال 24 ساعة

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (229) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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