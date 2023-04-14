تحرير 193 مخالفة ومحضرا تموينيا لمخابز بلدية في بني سويف

أكد المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، عن تواصل الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بكافة قرى ومدن المحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري.

تحرير 193 محضر تمويني متنوع ضد مخابز بلدية في بني سويف

وقال وكيل تموين بني سويف في تصريحات «الوطن»، أسفرت تلك الحملات عن تحرير 193 مخالفة تموينية بالمخابز، خلال الأسبوع المنقضي، شملت 22 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المعتمدة،55 محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن، 45 محضراً لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات،41 محضراً لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، 12 محضراً لعدم صرف بون، 8 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش والزيارات، ومحضر لعدم وجود ميزان حساس معتمد بالمخبز.

تحرير محاضر ضد لتجميع دقيق بلدي مدعم

وأشار وكيل تموين بني سويف إلى أن الحملات المكثفة أسفرت أيضا عن تحرير 9 محاضر للتصرف في جزء من حصة الدقيق بغرض إعادة البيع في السوق السوداء، فضلاً عن تحرير 2 محضر ضد تجار مواد غذائية لقيامهم بتجميع دقيق بلدي مدعم خاص بإنتاج الخبز البلدي على بطاقات التموين بالمخابز، وتم التحفظ على عدد 8 جوال دقيق بلدي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري

من جهته، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.