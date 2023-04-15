ضبط 3 ورش لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم.. 2.7 مليون قطعة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم من ضبط (عدد 4 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة الشواشنة) حال تواجدهم داخل 3 ورش لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.. وعُثر بداخلهم على (عدد 2 مليون و700 ألف صاروخ أحجام مختلفة "ألعاب نارية "- عدد 9 معدات وأدوات التصنيع- كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ مُعدة للتعبئة "خاصة بالألعاب النارية"- 5000 فتيل إشتعالى- كمية من مواد التصنيع وزنت 260 كيلو جرام).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح مالية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.