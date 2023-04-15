نتائج المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرمضانية بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، نتائج القرعة التي أقيمت للأدوار النهائية للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا.

وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية:

** المجموعة الأولى (جامعة 6 أكتوبر - جامعة حلوان - جامعة بنها - جامعة المنوفية).

** المجموعة الثانية (جامعة بني سويف - جامعة المنصورة - جامعة قناة السويس - التعليم العالي).

نتائج مباريات اليوم الأول

وانتهت مباريات اليوم الأول من الأدوار النهائية المقامة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، والتي تقام في الفترة من 13 إلى 15 أبريل عن الآتي:

- التعليم العالى (2) × المنصورة (1)

- بني سويف (2) × قناة السويس (1)

- بني سويف (2) × المنصورة (٠)

- 6 أكتوبر (٠) × حلوان (٠)

- بنها (٠) × المنوفية (1)

- 6 أكتوبر (٠) × بنها (2)

يذكر أن البطولة أقيمت بإشراف الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وأحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وبهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور ياسر مبروك مدير البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.