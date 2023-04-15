«التعليم العالي»: نستعد لتنسيق الجامعات.. ولا جديد في قواعد القدرات

أكّد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أنَّ مكتب التنسيق الرئيسي بدأ الاستعداد مبكراً لتنسيق الجامعات 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، لافتًا إلى أنَّ المكتب يعمل حالياً على تجهيز الاستعدادات اللوجستية بمكتب التنسيق وفروعه، منوهاً إلى أنَّه لا تغيير في المقر الرئيسي لمكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس وفروعه في الجامعات.

وأكّد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، أنَّ المجلس أقرّ في اجتماعه الماضي القواعد الجديدة الخاصة باختبارات القدرات 2023، ولا يوجد أي تعديل فيما تمّ إقراراه الفترة الماضية، مؤكّداً أنَّ المجلس الأعلى للجامعات يضع نصب عينيه مصلحة الطالب أولاً.

وأقرّ الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعه الماضي، إلغاء اختبارات القدرات لكليات «الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي»، واستمرار اختبارات القدرات 2023 بكليات (التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية «فنية - موسيقية - المسرح التربوي» - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة «فنون – عمارة» - التربية «الفنية – الموسيقية»)، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات والشهادات الثانوية الفنية.