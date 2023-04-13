وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية حققت طفرة كبيرة في التصنيفات العالمية

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة لديها استراتيجية وخطة تهدف لتطوير مناهج حديثة تواكب متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا، مضيفا أن من سنة 2025 سوف تختفي عدد من البرامج الدراسية الحالية و ستحل بدلا منها عدد من البرامج الجديدة، موضحا أن هناك معيارا جديد لتصنيف الجامعات العالمية يتمثل في معيار التوظيف للمريخ بعد تخرجه، بجانب البحث العلمي والنشر، وكيفية تأهيل الطلاب لسوق العمل.

استراتيجية تطوير منظومة الطلاب الوافدين

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال استعراض استراتيجية تطوير منظومة الطلاب الوافدين، بمشاركة رؤساء الجامعات الحكومية و الخاصة، أن الجامعات المصرية نجحت في إجراء تعاون مشترك مع عدد من الجامعات الأجنبية الدولية ذات التصنيفات المرموقة، موضحا أن الفترة الماضية الجامعات المصرية حققت طفرة كبيرة في التصنيفات العالمية.

وقال الدكتور شريف صلاح، مدير إدارة قطاع الوافدين بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هناك رؤية تتكون من 6 محاور يتم العمل عليها لتطوير قطاع منظومة الطلاب الوافدين، تتمثل في تطوير موقع ادرس في مصر، وتطبيق سياسات السياحة التعليمية، ومشاركة الجامعات في إدارة ملف الوافدين، كفاءة توزيع الطلاب الوافدين على المؤسسات التعليمية، مرونة البرامج التعليمية والدراسات العليا تماشيا مع المتغيرات، تطوير نظام القبول والمنح بالجامعات المصرية.

ربط بين إدارة الوافدين والجامعات إلكترونيا

وتابع شريف أنه جرى التواصل مع عدد من السفارات والمحليات للتعرف على التحديثات المستمرة التي تتوافق مع رغبات الطلاب في دول المقر من أجل زيادة أعداد الطلاب و تيسير إجراءات التحاقهم في الجامعات، والعمل أيضا على وجود ربط بين إدارة الوافدين والجامعات إلكترونيا، ومتابعة الطلاب إكاديميا.

وأضاف أن التسجيل والتقديم للطلاب الوافدين سيبدأ من أول يونيو وحتى أول سبتمبر المقبل، للعام الجامعي 2023- 2024، موضحا أنه حال استيفاء الأوراق المطلوبة سيتم قبول الطلاب مباشرة.