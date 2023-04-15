«التعاون الخليجي» يعرب عن قلقه البالغ جراء الاشتباكات في السودان ويدعو إلى تغليب الحوار

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم، عن قلقه البالغ جراء الاشتباكات العسكرية بين الجيس السوداني وقوات الدعم السريع، داعيًا جميع القيادات السياسية في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف لاستكمال ما تم إحرازه من توافق في ظل الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجب الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه، ويجنب المدنيين تبعيات القتال.

مواقف وقرارات مجلس التعاون

وأكد البديوي، في بيان نقله الموقع الرسمي للمجلس - مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، مشيدا بالجهود الدولية للآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية)، والمجموعة الرباعية (الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة)، ومجموعة أصدقاء السودان بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

وناشد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جميع الأطراف المتنازعة للاحتكام للحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات لتعزيز أمن واستقرار السودان وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق.