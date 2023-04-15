موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السودان.. الاستعدادات بدأت منتصف رمضان

يبحث جميع المسلمين في السودان عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السودان، استعدادًا للاحتفال بالعيد المبارك الذي يأتي كمكافأة على صيام وقيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السودان

تتوقع الحسابات الفلكية أن يكون شهر رمضان لعام 1444 هـ لمدة 29 يومًا، إذ بدأ الشهر الفضيل يوم الخميس 23 مارس 2023، ومن المتوقع أن يوافق موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السودان يوم الجمعة 21 أبريل 2023.

أعلنت وزارة الأوقاف السودانية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السودان سيكون عند الساعة 5:47 صباحًا، وموعد إجازات عيد الفطر بدءا من يوم الجمعة 21 أبريل الجاري وحتى صباح الاثنين 24 أبريل.

أجواء الاحتفال صلاة عيد الفطر 2023 في السودان

يستعد السودانيون للاحتفال بعيد الفطر منذ منتصف شهر رمضان، وتتضمن الاحتفالات إعداد أشهى الحلويات والوجبات، ويعد السودان واحدًا من الدول المشهورة بصناعة الحلويات.

ومن العادات المهمة في عيد الفطر في السودان، لقاء كل الرجال مع رئيس القرية وتناول الإفطار معه، وزيارة المرضى وكبار السن لتهنئتهم.

وبعد صلاة العصر في اليوم الأول من عيد الفطر، تبدأ زيارات العائلات والأقارب الذين يعيشون في الأحياء البعيدة لتهنئة بعضهم البعض.

وتستمر التهاني لعدة أيام، ويفضل السودانيون قضاء أيام عيد الفطر على ضفاف نهر النيل، وهو من عاداتهم المميزة.