«مصر للطيران» تعلن وقف الرحلات إلى السودان بسبب الاضطرابات الأمنية

أعلنت الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران» أنه في ضوء ما ورد إليها من معلومات حول وجود اضطرابات فى الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيق، قررت وقف رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم مؤقتاً، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023، ولمدة 72 ساعة، لحين موافاتها بمستجدات الأوضاع في السودان.

وأهابت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من وإلى مطار الخرطوم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.