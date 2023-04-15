الإمارات تعرب عن قلقها من الاشتباكات في السودان وتدعو إلى التهدئة وضبط النفس

دعت دولة الإمارات، اليوم السبت، كل أطراف الاشتباكات في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة من خلال الحوار.

سفارة الإمارات في الخرطوم تتابع

وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن سفارة الإمارات في الخرطوم تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان، مؤكدة موقف الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.