صحة الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى أثناء احتفالات عيد الفطر والقيامة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لوضع خطة العمل خلال الأيام المقبلة، وخطة رفع درجة الاستعداد القصوى أثناء احتفالات عيد القيامة المجيد، وأعياد شم النسيم، وعيد الفطر المبارك.

خطة مرور مكثفة على جميع منافذ تقديم

أكد وكيل وزارة الصحة علي مديري الإدارات الفنية بوضع خطة مرور مكثفة علي جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين خلال فترة الأعياد والمناسبات القادمة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها، ومضاعفة أدوية الطوارئ بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

كما وجه بانتشار الفرق الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية، وتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفرق التثقيف الصحي، وتوفير خدمة الأخصائي والعيادات المتنقلة، بمحيط الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة المجيد، وانتشار سيارات نقل الدم بالميادين.

خطة مرور من إدارة العلاج الحر على المستشفيات العلاجية

أكد الدكتور هشام مسعود وضع خطة مرور من إدارة العلاج الحر للمرور على المستشفيات العلاجية غير الحكومية، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بها، ومن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين، وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، خلال فترة الأعياد، كما شدد علي تكثيف أعمال مراقبة الأغذية، ومتابعة مطابخ المستشفيات، والوجبات الغذائية المقدمة بها، وتكثيف أعمال التطهير في أماكن التجمعات، والمعسكرات، وأماكن تمركزات قوات الأمن، وغيرها، مع تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من الرجال والسيدات.