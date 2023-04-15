نصائح مهمة من «الصحة» لتناول الفسيخ في شم النسيم: «بلاش الرأس والأحشاء»

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين قبل الاحتفال بعيد شم النسيم، وقالت في تقرير رسمي لها، إنه لابد من الحذر عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من شرائها من المحال المعروفة وليست من أماكن مجهولة المصدر، وعدم الإسراف في تناولها، نظرا لاحتوائها على أملاح كثيرة تؤثر على صحة القلب والرئة.

نصائح لتناول الأسماك المملحة

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن المواطنين عليهم البعد عن تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، وذلك لتركيز السموم في هذه المناطق، مشيرة إلى توفير وزارة الصحة والسكان مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي على مستوى محافظات الجمهورية.

الاهتمام بتناول الشاي الأخضر والخضروات

وأضافت وزارة الصحة والسكان، بأنه على المواطنين في حال تناول الأسماك المملحة تناول الخضروات والفاكهة، حيث أنها غنية بالألياف، فضلا عن تناول المشروبات الساخنة، ومنها الشاي الأخضر، لتفادي عملية عسر الهضم التي تصيب بعض المواطنين بعد تناول الأسماك المملحة كالفسيخ.

اعراض التسمم الممباري

وكشفت وزارة الصحة والسكان أعراض التسمم الممباري الناتج عن تناول الفسيخ والرنجة، وتتضمن زغللة العين، وازدواجية الرؤية، وارتخاء الجفون، وجفاف الحلق والحنجرة، ويتبعها صعوبة في النطق، وصعوبة في البلع، والإحساس بالدوار، وضعف العضلات.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حال ظهور هذه الأعراض لابد من الذهاب إلى المستشفى فورا، والحصول على مصل التسمم، وهو مصل مجاني لكل المواطنين على مستوى المحافظات.