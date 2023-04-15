«الصحة العامة في كفر الشيخ» تٌحذر من شراء الأسماك مجهولة المصدر

أكد الدكتور شعبان مغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أنه يتوجب على المواطنين عدم شراء أسماك مملحة، أو طازجة في هذا التوقيت قُبيل شم النسيم، وعطلة عيد الفطر المبارك، حتى لا يصبوا بأي أضرار، نظراً لوجود بعض الأسماك المملحة مجهولة المصدر غير أمنة للاستهلاك الأدمي.

أضرار شراء أسماك مملحة دون سعرها الحقيقي

وأوضح الدكتور شعبان مغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك بعض حالات الغش التجاري من خلال بيع الأسماك المملحة، كالفسيخ، والرنجة، والسردين، بأسعار زهيدة دون سعرها الحقيقي، وهو الأمر الذي يعود علي المواطنين بالضرر البالغ صحياً.

حملات على المحلات لبيع الأسماك

وأضاف شعبان مغنم، أنه يجري اليوم حملات واسعة ومنتشرة على محلات بيع الأسماك المملحة، وكذلك الأسماك الطازجة، بهدف منع أي حالات غش تجاري قد تحدث خلال تلك الأيام، لأفتاً أننا مستمرون في تلك الحملات لحماية المستهلك علي مدار العام من تناول أسماك فاسدة، والحفاظ على الصحة العامة لهم من أي مخاطر غذائية.