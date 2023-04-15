روسيا تعرب عن قلقها إزاء الأحداث في السودان وتدعو الأطراف لضبط النفس

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في السودان، داعية الأطراف هناك إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار.

بيان الخارجية الروسية

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية: «تثير الأحداث المأساوية التي يشهدها السودان قلقا شديدا في موسكو، وندعو أطراف النزاع إلى إبداء الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف إطلاق النار.. ننطلق من حقيقة أنه يمكن تسوية أي خلافات من خلال المفاوضات».

السفارة الروسية بالخرطوم

وأشار البيان إلى أن السفارة الروسية في الخرطوم تعمل في ضوء إجراءات أمنية مشددة، لافتا إلى أنه لا يوجد ضحايا بين المواطنين الروس في السودان.