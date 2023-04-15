وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين المقيمين في السودان

يتابع القطاع القنصلى بوزارة الخارجية على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين فى كافة أنحاء جمهورية السودان الشقيقة على خلفية التوترات التى تشهدها منذ صباح اليوم.

وأصدرت السفارة المصرية فى الخرطوم بيانا اليوم، طالبت فيه المواطنين المصريين المقيمين في السودان توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.

وتتواصل السفارة مع المواطنين والطلبة المصريين المقيمين فى السودان لتقديم جميع أوجه الرعاية لهم.

وتهيب وزارة الخارجية بكل المصريين الموجودين فى السودان التواصل مع السفارة المصرية في الخرطوم فى حالة تعرضهم لأية مخاطر، وذلك لتقديم الرعاية اللازمة لهم.