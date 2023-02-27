محمد منير يحيي حفلا غنائيا في الخرطوم 10 مارس

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي في الخرطوم، أعلن عنه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

نشر محمد منير بوستر الحفل، وعلق عليه قائلا: «حفل الخرطوم، المسرح الجنوبي لقاعة الصداقة الجمعة الموافق 10 مارس 2023».

حفلات الكينج محمد منير

وأحيا الكينج محمد منير مؤخرا سلسلة حفلات غنائية ناجحة كان أبرزها حفل في دبي يوم 19 فبراير، والذي حقق نجاحا كبيرا، ورفع شعار كامل العدد وتفاعل معه الحضور بالتصفيق والغناء.

كما أحيا منير ليلة رأس السنة حفلا غنائيا ضخما داخل جويل سبورت سيتي بالقاهرة الجديدة، وروج للحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «يوم 30 ديسمبر بالقاهرة الجديدة مستنيكم».