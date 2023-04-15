رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة التطبيقيين، فوز رمضان هلال بمنصب النقيب العام بعد حصوله على 344 صوتًا من إجمالي 416 صوتًا.

رمضان هلال يفوز بالنقيب العام للتطبيقيين

وتنافس على مقعد النقيب العام لـ التطبيقيين أربعة مرشحين، هم حسين مصطفى حسن غانم، ويوسف محمد محمد نصر، ونصر عبد الله نصر عنبر، ورمضان مصطفى أحمد مراد هلال.

وجاءت نتيجة فرز الأصوات، بإجمالي الحضور 417 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 1 صوت، وحصل رمضان مصطفى هلال 344 صوتا، بينما حصل نصر عبد الله عنبر على 40 صوتا، ويوسف محمد نصر حصل على 10 أصوات، وحصل حسين مصطفى غانم 8 أصوات.

مقعد النقيب العام للتطبيقيين

كان باب الترشح على مقعد النقيب العام للتطبيقيين، فتح يوم 27 مارس الماضي، حتى 5 أبريل الجاري، وجرى إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم 6 أبريل، وبدأت عمليات تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات من 6 إلى 8 أبريل، وتم الفصل في الطعون والتظلمات والتنازلات يوم 10 أبريل، ثم إجراء الانتخابات اليوم 15 أبريل.