بريد الوطن.. نقابة التطبيقيين والبعد الاجتماعى

رغم دور نقابة التطبيقيين العامة فى رعاية أعضائها، خاصة فى المجال الاجتماعى والصحى... إلخ، فإن النقابة الفرعية بدمياط سارعت بعد تشكيل مجلس إدارتها الجديد بأن تواجه التحديات المستقبلية، فسارعت بالتعاقد مع بعض المستشفيات والأطباء والصيدليات لرعاية أعضاء النقابة بدمياط وبتخفيض الأسعار بنسب تصل لـ25%، ومع النظرة الاجتماعية الأهم، ومع إنشاء عقار النقابة بدمياط عام 1986 كانت هناك فكرة تخصيص مساحة دور ونصف من العقار لمجال البعد الاجتماعى للأعضاء بدمياط، كنادٍ اجتماعى يليق بأعضاء النقابة مثل النقابات الأخرى المهنية الفرعية بدمياط، ولكن اتجهت النظرة وقتئذ للاستثمار العقارى، وربحت النقابة العامة الكثير من المال، بالإضافة لأصول المبنى، ومع مدينة دمياط الجديدة سارعت العديد من النقابات الفرعية بالتعاون مع النقابات الأم بحجز قطع أراضٍ لإقامة نوادٍ اجتماعية لأعضائها، ومؤخراً منها نقابة المحامين، وقبلها نقابة المهندسين، ومما لا شك فيه أن وزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة تخصص تلك الأراضى للنقابات بالتقسيط المادى، ونرجو لنقابة التطبيقيين الفرعية بدمياط النجاح والتوفيق مع دور النقابة العامة والمجلس الأعلى للنقابة ونناشدها تخصيص قطعة أرض لرعاية أعضاء النقابة بدمياط اجتماعياً، والمبنى الاجتماعى هو أيضاً مشروع استثمارى يفيد النقابة العامة التى تسعى لإنعاش الحياة الاجتماعية لأعضائها فى محاولة لتخطى كل العقبات التى تعوق النشاط الاجتماعى.

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

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