برلمانية: دراما رمضان اتسمت بالتنوع.. و«تحت الوصايا» يركز على أهم قضايا المجتمع

أشادت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، بمستوى الدراما الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن دراما هذا العام اتسمت بالتنوع المطلوب، فلم يكن التركيز فقط على قضية معينة وإنما توسع ليشمل دور الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب، والتاريخ الإسلامي والقضايا الاجتماعية.

دراما رمضان

وأضافت زهران، في تصريحات لها، أن هذا التنوع في دراما رمضان يعبر عن المجتمع المصري الذي يعتبر تنوعه جزءا أساسيا من قوة مصر الناعمة التي لا تزال تؤثر في المنطقة رغم ظهور دول أخرى تسعى إلى أن يكون لها دور في مجالات الفن المتعددة.

وأوضحت عضو مجلس النواب: «ما لفت نظري هذا العام هو تناول الدراما للقضايا الاجتماعية وتحديدا مسلسل تحت الوصاية الذي يركز على أحد أهم القضايا التي لا زال المجتمع والمرأة المصرية تعاني منها، وهي الوصاية على الأبناء بعد وفاة الزوج».

تعديلات على قانون الولاية

ونوهت بأن هذا العمل يقدم دراما واقعية تعكس حقيقة الأزمة التي تعيشها المرأة المصرية في ظل القانون الذي ينظم رعاية الأبناء، ويجيز للجد من الوالد أن يكون وصي على الأبناء وأموالهم في حالة وفاة الزوج، إلا إذا كان قد اختار وصيا لأبنائه قبل وفاته، وهو أمر أصبح غير منطقي الآن، بالإضافة إلى ما تعانيه المرأة من معوقات في استصدار أي أوراق أو مستندات تخص الأبناء في حال غياب الزوج أو وفاته.

وأكدت النائبة عفاف زهران، أن إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال الذي أصدر منذ ما يقرب من سبعين عاما، ما يدفعنا جميعا لضرورة التعديل بما يواكب التغيرات التي شهدها ويشهدها المجتمع المصري حاليا.