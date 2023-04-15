طارق الشناوي: مسلسل تحت الوصاية الحصان الأسود في موسم دراما رمضان

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن مسلسل تحت الوصاية، هو الحصان الأسود في مارثون الدراما الرمضانية، بعد ما قفز قفزات عديدة، على حد تعبيره، قائلا: «من أبرز نقاط تميز العمل هو إبداع المعالجة الدرامية لـ خالد وشيرين دياب، إضافة إلى تسكين الممثلين، وهو ملمح مهم للغاية، دياب قدم أداء عظيما، ومها نصار هائلة، ورشدي الشامي رائع، إضافة إلى منى زكي التى اعتبرها في حالة (صهللة) حيث تقدم دورا فجر مواهب عديدة داخلها، فنراها تمثل بعينها وأصابعها».

وأضاف «الشناوي» في تصريحات لـ «الوطن»: «ومن النقاط التي تحسب لـ منى زكي أنها لم تحرص على جمالها الشكلي، فهي ليست منى ولكنها الأرملة حنان التي تخوض رحلة صعبة بعد وفاة زوجها».

طارق الشناوي: ثنائية أحمد السقا ومحمد فراج من عناصر تميز مسلسل حرب.. وجت سليمة يقدم عالما خياليا

وأشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بالثنائية التي تجمع أحمد السقا ومحمد فراج في مسلسل حرب، قائلا: «أن نرى تعاونا بين نجم كبير ونجم صاعد، من العناصر المميزة في العمل».

وعن مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، قال: «يقدم المخرج إسلام خيري عالما خياليا يتدفق به نوع من المرح، وتساعد باقي العناصر في خدمة الخيال الجامع من إضاءة وحركة وملابس، إضافة إلى تفاصيل الصوت والموسيقى، وهناك محاولات جيدة من دنيا وسلام خلال المسلسل».