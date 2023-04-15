محافظ الوادي الجديد يتابع البرنامج البحثي لتقييم أصناف وسلالات القمح

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، مزرعة البرنامج البحثي لتقييم أصناف وسلالات متنوعة من محصول القمح شمال الخارجة، وذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في زراعة محصول القمح وتجربة أصناف ذات إنتاجية مرتفعة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد يتابع حصاد أصناف القمح

ووجَّه محافظ الوادي الجديد بسرعة حصاد الأصناف الناضجة وتقييم إنتاجيتها وعرض نتائج التجارب المختلفة.

القمح الأمن الغذائي لمصر

كان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، شهد حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية المتميزة بقرية عدن بمركز باريس المُقام على مساحة 150 فدانا، حيث أشاد بنجاح تجربة زراعة القمح لأول مرة بنظام الري المطري، وجودة الإنتاج الذي بلغ 22 أردب- فدان، كما أكّد جاهزية الصوامع لاستقبال أقماح الموسم الجديد، مُؤكدًا حرص المحافظة على التوسع سنويًا في زراعات القمح تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على المحصول الاستراتيجي الأول، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.

ومن ناحية أخرى، تابع المحافظ أعمال تطوير الممشى السياحي بجوار فندق الخارجة، موجهًا بسرعة طرح المحال التجارية بسور الفندق للإيجار و إنارة الطريق الجديد الواصل بين شارع جمال عبد الناصر وحي الزهور من خلف الفندق.