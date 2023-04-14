مزارعون يشكرون الرئيس السيسي بعد زيادة سعر توريد القمح: «تحيا مصر»

شكر أحد المزارعين الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما قرر مجلس الوزراء زيادة سعر توريد القمح.

وقال المزارع عبر «الوطن»: «آدي خير مصر يا ريس، وآدي القمح أهو ونشكرك على الزيادة، ونشكرك على الأمن والأمان وتحيا مصر».

وقال مزارع آخر: «نشكرك على القرار يا سيادة الرئيس، إحنا في ضهرك ومعاك والله، ألف شكر».

وأضاف مزارع آخر: «نشكر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لأنّه يدعم الفلاح المصري في زيادة مصانع الأسمدة والتقاوي، ونشكره على دعم محصول القمح ودعم محصول الأرز، شكرًا يا ريس وتحيا مصر».

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين موسم 2023، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنَّ هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.