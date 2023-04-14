مزارع يشكر الرئيس بعد زيادة سعر توريد القمح: «بذلت مجهودا جبارا»

وجه مزارع، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما قرر مجلس الوزراء زيادة سعر توريد القمح، كما وجه الشكر له على المشروع القومي «تبطين الترع».

وقال المزارع عبر «الوطن»: «نشكر الزعيم عبدالفتاح السيسي على المجهود الكبير والجبار الذي بذله في مشروع حياة كريمة وتبطين الترع، ونشكر سيادتكم على زيادة سعر توريد القمح، هذا السعر مناسب جدا، ونشكركم على كل شيء وفرتموه لنا، المسؤولية الملقاة على عاتقكم كبيرة جدا، أعانكم الله، وإحنا في ضهرك، تحيا مصر».

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين موسم 2023، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنَّ هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.