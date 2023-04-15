هل يؤدي الرجل الزكاة عن زوجته العاملة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

هل يؤدي الرجل الزكاة عن زوجته العاملة؟، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية خلال ردها على سؤال ورد إليها عبر بوابتها الرسمية، فالزكاة من الأمور التي تعد محل نقاش، وقد أجابت «الإفتاء» عن هذا الموضوع، مؤكدة اتفاق جمهور العلماء على أن الأصل إخراجها طعامًا، كما هو منصوص عليه في السنة النبوية المطهرة كما أجازت إخراجها بالقيمة.

هل يؤدي الرجل الزكاة عن زوجته العاملة؟

وقالت دار الإفتاء ردا على سؤال ورد إليها جاء نصه: «هل يجب على الزوجة إخراج زكاة فطرها من مالها الخاص؟ فأنا امرأة متزوجة وزوجي مقتدر والحمد لله، هل أخرج من مالي الخاص زكاة الفطر، أو يكفي ما يخرجه عني زوجي؟ حيث إنَّ هذا أول رمضان لي وأنا زوجة، كما أن لي مالي الخاص»، إن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.

وتابعت الإفتاء: ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري.

زكاة الزوجة واجبة على زوجها

وأضافت الدار خلال الفتوى التي نشرتها عبر موقعها: قال الإمام مالك في الموطأ 1/ 283): [أحسن ما سمعتُ فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه] اهـ.

وقال الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (2/ 293): [الفطرة قد يؤديها عن نفسه، وقد يؤديها عن غيره، وجهات التحمل ثلاث: المِلك، والنكاح، والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه] اهـ.

وبناءً على ما سبق: فزكاة فطر السائلة واجبة على زوجها ما دام الزوج مقتدرًا يستطيع إخراجها عنها، ويكفي ما يخرجه الزوج عنها ولو كانت غنيةً.