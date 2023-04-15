داعية إسلامية: يجوز إخراج الزكاة عن الأخ حال طلب ذلك

ردت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، على سؤال أحد متابعي برنامجها حول حكم إخراج الزكاة للأخ، مشيرة إلى أنه يجب عليه في البداية أن يخرجها هو عن نفسه، لكن في حال كان الأخ يعيش خارج مصر وطلب من شقيقه إخراج الزكاة عنه فيجب عليه أن يؤديها عنه في البلد التي طلب منه إخراجها فيه.

عمارة: زكاة الفطر فهي طهرى للصائم وطعمى للمساكين

وأضافت «عمارة»، خلال تقديمها لبرنامجها «قلوب عامرة»، والمذاع على فضائية «الناس»، أن حكمة زكاة الفطر فهي طهرى للصائم وطعمى للمساكين، حيث أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لأتباعه أغنوهم في هذا اليوم حتى لا يذهبوا للمنازل ويطلبوا المال.

واستطردت الدكتورة نادية عمارة: «فرض الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرى للصائم من اللهو والرفث وتكفير ومغفره من الكلام التافه اللي قولناه وإحنا صايمين، وبكده يكون ليها مصلحتين للمتذكى وحده».