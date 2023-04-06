هل تجب الزكاة على ذهب الزينة؟.. «الإفتاء» تجيب عبر قناة الناس

أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخلفاء اختلفوا في زكاة الذهب الذي ترتديه المرأة في مدى وجوب الزكاة عليه من عدم وجوبها.

مش كل سيداتنا بيجيبوا لدهب وبيلبسوه

وأوضح «عثمان» خلال لقائه في برنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس» أن معتمد الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن ذهب الزينة الذي ترتديه المرأة حتى لو «جايباه للزينة وعايناه»، لا توجد عليه زكاة.

وأوضح أمين الفتوى: «مش كل سيداتنا بيجيبوا لدهب وبيلبسوه، لكن أحيانًا بيلبسوه في المناسبات، وأحيانا تلبسها شهر تفرح بيها وتتركها».

برامج جديدة وشكل جديد وانطلاقة متميزة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.