وزراء خارجية السعودية والإمارات وأمريكا يؤكدون أهمية وقف التصعيد في السودان

أكدت المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أهمية وقف التصعيد العسكري فى السودان والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه.

اتصالات وزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن ذلك جاء الاتصال الهاتفي المشترك الذي تم بين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن وتم خلاله بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.