الصومال يدعو كافة الأطراف في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية
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أ ش أ
10:46 م | السبت 15 أبريل 2023
السودان
أعربت وزارة الخارجية الصومالية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان.
الصومال تدعو الأطراف بالسودان بوقف الأعمال العدائية
ودعت جمهورية الصومال الفيدرالية - في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الصومالية «صونا»- كافة الأطراف المعنية فى السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والدخول في حوار لتجاوز الخلافات من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.