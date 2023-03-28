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الخارجية السعودية تدين اقتحامات مستوطنين لباحات الأقصى

كتب:

عمرو حسني
10:52 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
وزارة الخارجية السعودية

وزارة الخارجية السعودية

قالت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، لافتة إلى أن ممارسات المستوطنين الإسرائيليين تقوض جهود السلام.

وأضافت الخارجية السعودية، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم، أن المملكة تؤكد دعمها للجهود الرامية لإنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية.

وتشهد فلسطين تصعيد من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث يتم اقتحام عدة بلدات في فلسطين في الضفة الغربية دون مطالبات دولية بالتهدئة.

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