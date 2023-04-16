تكريم حفظة القرآن الكريم في مسابقة الشهيد عمر القاضي بالمنوفية

وسط أجواء رمضانية وتواجد الالاف من الأهالي، نظمت أسرة الشهيد عمر القاضي في محافظة المنوفية، المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والحزبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومسؤولي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وعدد كبير من الأهالي.

1150 متسابقا شاركوا في مسابقة الشهيد عمر القاضي

وأكد بيان من لجنة المسابقة، أن 1150 متسابقا من محافظتي المنوفية والغربية تقدموا للمسابقة هذا العام، وتم تقسيمهم وفق حفظ القرآن الكريم لأربعة مستويات، وتم تكريم 80 فائزا حصدوا المراكز الأولى، كما تم تقديم 4 رحلات عمرة لأسر حفظة القرآن الكريم، كما تم مساعدة 3 حالات إنسانية أحدهم برحملة عمرة.

الآلاف يشاركون في مسابقة الشهيد عمر القاضي في المنوفية

وشارك الآلاف من أهالي قرية ساقية المنقدي في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مسقط رأس الشهيد عمر القاضي، في المسابقة السنوية يحفظ القرآن الكريم، كما تم شارك الحضور بعدد من منزلة الشهيد في الجنة وتضحيته من أجل الحفاظ علي الوطن ومن بينهم الشيخ جابر طايع رئيس القطلع الديني بوزاة الأوقاف سابقا والذي تحدث علي منزلة الشهيد في الجنة.

والشهيد عمر القاضي ابن قرية ساقية المنقدى في محافظة المنوفية، أحد الأبطال الذين استشهدوا أثناء الدفاع عن أرض مصر الغالية، في مواجهة الجماعات الإرهابية، واشتشهد في عيد الفطر من عام 2019، ولكه العديد من البطولات وثقت بعضها الأعمال الدرامية والفنية.